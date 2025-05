De Mozilla Foundation heeft versie 102.10.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes New messages will automatically select S/MIME if configured and OpenPGP is not Fixes Calendar events with timezone America/Mexico_City incorrectly applied Daylight Savings Time

Security fixes