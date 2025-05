TechSmith heeft versie 22.5.3 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updates for IT Administrators Fixed a folder permissions issue that prevented some enterprise end-users from accessing Camtasia. Bug Fixes Fixed an issue that prevented accessing Camtasia with a Windows username containing non-Latin characters.