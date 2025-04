Versie 8.5.7 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in version 8.5.7: Cannot create or duplicate files with any suffix (#14263)

Do not use MLST when running with interoperability connection profile (FTP) (#14333)

Error using "Open With" to open file in external editor (Windows) (#14332)

Overwriting large file deletes segments after transfer is complete (OpenStack Swift) (#14326)

Edit file instantly uploads and overwrites file on server with no change (#14251)

The bucket does not allow ACLs error when copying file to bucket with BucketOwnerEnforced ownership controls (S3) (#14300)

Allow to copy expiring public links using shared access signature with different expiry dates (Azure) (#14270)

Allow to create public links with different expiry dates (OpenStack Swift) (#14256)

Review layout of input prompts (Windows)

Overwrite prompt does not allow to expand folder (Windows) (#14287#)

Transfer with Resume or Compare option marked as incomplete when all files can be skipped (#12998)