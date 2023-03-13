Astonsoft heeft versie 11.2.5 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in EssentialPIM 11.2.5 Faster synchronization with EPIM Cloud

Improved synchronization with iCloud, CardDAV, Toodledoo and with EPIM for iOS

Improved printout of events from Today

Improved export of email messages for IMAP mail accounts

Fixed an error when dragging and dropping multiple emails between folders/accounts

Lots of minor bug fixes and other improvements to improve your experience