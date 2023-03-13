Software-update: EssentialPIM 11.2.5

EssentialPIM logo (60 pix) Astonsoft heeft versie 11.2.5 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in EssentialPIM 11.2.5
  • Faster synchronization with EPIM Cloud
  • Improved synchronization with iCloud, CardDAV, Toodledoo and with EPIM for iOS
  • Improved printout of events from Today
  • Improved export of email messages for IMAP mail accounts
  • Fixed an error when dragging and dropping multiple emails between folders/accounts
  • Lots of minor bug fixes and other improvements to improve your experience
EssentialPIM 9EssentialPIM 9EssentialPIM 9
Versienummer 11.2.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Astonsoft
Download https://www.essentialpim.com/index.php
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-03-2023 13:50 2

13-03-2023 • 13:50

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Bron: Astonsoft

Update-historie

21-01 EssentialPIM 12.5.6 1
17-12 EssentialPIM 12.5.5 0
18-11 EssentialPIM 12.5.4 0
09-'25 EssentialPIM 12.5.2 0
09-'25 EssentialPIM 12.5.1 1
08-'25 EssentialPIM 12.5 0
05-'25 EssentialPIM 12.2.2 0
05-'25 EssentialPIM 12.2.1 9
04-'25 EssentialPIM 12.2 1
03-'25 EssentialPIM 12.1.4 0
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EssentialPIM

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Reacties (2)

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SirLenncelot 13 maart 2023 15:55
Mensen wat meer gebruikerservaring met deze software? Ziet er lekker overzichtelijk uit qua vormgeving.
Tivoler @SirLenncelot13 maart 2023 18:05
Tja, alle leuke features zijn dan weer betaald en het is vrij buggy vaak.

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