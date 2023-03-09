Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 16.9 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 16.9:
- Added "ALAC" function
- Added "Force display" checkbox for "Rewrap" function
- Added scale options with auto width or height values
- Improved "Disable animations" checkbox and scrolling
- Improved "Watch Folder" option with search for subfolders
- Improved "Video Player" window with Drop Frame and NDF Timecode
- Improved "Web video" function with thumbnail and metadata download
- Improved support for "Hardware acceleration" with older Nvidia GPU
- Improved "Watch Folder" option by supporting multiple input folders
- Corrected NTSC frame rate metadata
- Corrected bug with LUT preview and image sequence
- Corrected bug with "DVD" function and input aspect
- Corrected bug with "DVD" function and NTSC frame rate
- Corrected bug with "Web video" function and Twitter URL
- Corrected bug with "Video Player" window and preset loading
- Corrected bug with "Preserve subtitles" checkbox and ass subtitles
- Corrected bug with "DNxHD" and "XDCAM HD422" functions with burning subtitles
- Various corrections
- Various improvements