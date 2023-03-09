Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 16.9 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 16.9: Added "ALAC" function

Added "Force display" checkbox for "Rewrap" function

Added scale options with auto width or height values

Improved "Disable animations" checkbox and scrolling

Improved "Watch Folder" option with search for subfolders

Improved "Video Player" window with Drop Frame and NDF Timecode

Improved "Web video" function with thumbnail and metadata download

Improved support for "Hardware acceleration" with older Nvidia GPU

Improved "Watch Folder" option by supporting multiple input folders

Corrected NTSC frame rate metadata

Corrected bug with LUT preview and image sequence

Corrected bug with "DVD" function and input aspect

Corrected bug with "DVD" function and NTSC frame rate

Corrected bug with "Web video" function and Twitter URL

Corrected bug with "Video Player" window and preset loading

Corrected bug with "Preserve subtitles" checkbox and ass subtitles

Corrected bug with "DNxHD" and "XDCAM HD422" functions with burning subtitles

Various corrections

Various improvements