Software-update: Shutter Encoder 16.9

Shutter Encoder logo (79 pix)Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 16.9 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 16.9:
  • Added "ALAC" function
  • Added "Force display" checkbox for "Rewrap" function
  • Added scale options with auto width or height values
  • Improved "Disable animations" checkbox and scrolling
  • Improved "Watch Folder" option with search for subfolders
  • Improved "Video Player" window with Drop Frame and NDF Timecode
  • Improved "Web video" function with thumbnail and metadata download
  • Improved support for "Hardware acceleration" with older Nvidia GPU
  • Improved "Watch Folder" option by supporting multiple input folders
  • Corrected NTSC frame rate metadata
  • Corrected bug with LUT preview and image sequence
  • Corrected bug with "DVD" function and input aspect
  • Corrected bug with "DVD" function and NTSC frame rate
  • Corrected bug with "Web video" function and Twitter URL
  • Corrected bug with "Video Player" window and preset loading
  • Corrected bug with "Preserve subtitles" checkbox and ass subtitles
  • Corrected bug with "DNxHD" and "XDCAM HD422" functions with burning subtitles
  • Various corrections
  • Various improvements

Versienummer 16.9
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Shutter Encoder
Download https://www.shutterencoder.com/en/#downloads
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-03-2023 08:53 6

09-03-2023 • 08:53

6

Bron: Shutter Encoder

Update-historie

05-05 Shutter Encoder 20.1 6
12-04 Shutter Encoder 20.0 5
09-02 Shutter Encoder 19.9 0
06-01 Shutter Encoder 19.8 3
07-12 Shutter Encoder 19.7 6
16-11 Shutter Encoder 19.6 5
10-'25 Shutter Encoder 19.5 0
08-'25 Shutter Encoder 19.4 6
08-'25 Shutter Encoder 19.3 6
07-'25 Shutter Encoder 19.2 0
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Shutter Encoder

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (6)

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Polydeukes 9 maart 2023 09:53
Is dit te vergelijken met Handbrake, of zijn er grote verschillen?
graverobber2 @Polydeukes9 maart 2023 10:32
Als je op Linux zit: deze heeft al AV1 support, handbrake nog niet.

Ik gebruik hem gewoon voor video omzetting naar AV1, dus echt diepgaande verschillen kan ik niet geven, maar voor simpele conversion zijn ze ongeveer gelijk
nutty @Polydeukes9 maart 2023 11:04
Als je iets zoekt wat op Handbrake gebaseerd is, en nu eigenlijk veel fijner werkt dan Handbrake, kan ik je vidcoder aanraden.
Deze ben ik gaan gebruiken na een tip hier op tweakers,en daarna Handbrake bij het afval gegooid :)
https://vidcoder.net/
Al vele programma's getest/gebruikt, maar dit is één van de weinige die goede kwaliteit levert (dezelfde als Handbrake),en gebruiksvriendelijker is.

[Reactie gewijzigd door nutty op 24 juli 2024 06:56]

nutty 9 maart 2023 11:09
Mooi programma,gebruik het regelmatig om veel kleine bestandjes samen te voegen.
De knip functie werkt echter traag en onhandig.
Maar zeker waard om het een keer uit te proberen.
MornixRS 9 maart 2023 11:54
Toch jammer dat al deze programma's een GUI uit het stenen tijdperk hebben. Ik heb gemerkt dat mijn gebruik zo simpel is dat je net zo goed ffmepeg direct in een shell kunt aanroepen. :D
beerse
@MornixRS10 maart 2023 09:17
Over stenen tijdperk gesproken... ffmpeg op de commandline of vanuit een scriptje, dat is pas stenen tijdperk. :+
Het hebben van een gui lijkt mij, zeker voor een grafisch programma meer iets voor het begin van de jaartelling, uit de tijd van de Romeinen. }>

Enneh, ja, ffmpeg is bij mij ook het eerste waar ik aan moet denken als het om audio en/of video conversie gaat. Meestal wil je naar 1 formaat toe werken dus als je 1 keer de ffmpeg opties op een rijtje hebt staan is het aanroepen daarvan met het bron materiaal genoeg.

[Reactie gewijzigd door beerse op 24 juli 2024 06:56]


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