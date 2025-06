Versie 8.5.6 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 8.5.4 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in version 8.5.6: Support for vaults using GCM encryption (Cryptomator) (#14207)

Recursive search displaying folders not containing files matching the pattern (#13925)

Copying or moving files with two browser windows may not use server side operation (#14084)

Lazily calculate pre-signed URLs (S3, Openstack Swift, Azure) Fixed in version 8.5.5: Save OAuth tokens with username to allow connecting to different accounts (Google Drive, Google Storage, OneDrive, Dropbox, Box)