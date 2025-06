De Mozilla Foundation heeft versie 102.7.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. Deze uitgave bevat diverse bugfixes, waaronder voor het probleem met het aanmelden bij Microsoft 365-accounts voor school of werk.

Fixes Microsoft Office 365 accounts were unable to authenticate

Switching identities caused remote images in HTML signatures to not be shown

Thunderbird failed to import vCards that contained "\r\r

" line endings

Contribution button for add-ons opened Contribution page in a Thunderbird tab, instead of the external browser

XMPP did not respond to unrecognized IQ queries, causing some servers to close the connection

Window titlebar buttons (minimize/maximize/close) were not displayed in Windows 10 "Dark" color mode

Various security fixes