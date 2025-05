Versie 3.49.0 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van versie 3.47.1. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.49.0: Implement detect silence #1334

Allow changing parameters of black detect #623

Create segments from scene changes or keyframes #1398

Make timeline zoom exponential

Allow combining overlapping segments #1334

Improve "cut finished"-dialog

Improve snapshot capture Allow setting capture frame method #88 Allow changing quality #1141 #371

Reorganize settings page

Add setting to disable hevc #88

Add setting to disable auto updates #1386 #1418

Always use timecode format setting - also when exporting files

Extract frames as images, new features: Capture the best image every nth second Capture exactly one image every nth second #1139 Capture exactly one image every nth frame #1139 Capture frames that differ the most from the previous frame

Allow extract frames with timestamp files names or file numbers #1139

Make segments copyable #719

Fallback sanitize properly (force filenamify)

Show warning when ffmpeg vtag issue #1406 #280

Better respect "hide all notifications"

Improve export failed feedback #1409

Add more invalid chars to filename check

Always show segment name error in export page

Improve detection of mp4/mov #1353

Use adts for aac (ipod was incorrect)

Set default export save dialog path #1393

Allow aborting any operation #524

Make extract all streams only extract enabled streams #1335

Show progress in app title bar #1417

Upgrade electron to 22 (hevc suppport no longer experimental)

Add some hevc support checking #88 #1375 #1407

Fix broken progress (duration)

Fix bug with waveform #1416

Sync i18n

Workaround trashItem issue #1381

Preserve streams when fixing duration #1415

Fix broken second instance cli args #1387

Fix bool cli arg #1387

