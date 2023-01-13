Software-update: Snagit 2023.0.3

Snagit 13 logo (75 pix) TechSmith heeft een update voor versie 2023 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Bug Fixes
  • Fixed an issue where Snagit Capture failed to start if no camera was detected.
  • Fixed issue with sharing to Slack.

Snagit 2020.0

Versienummer 2023.0.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS, Windows 10, Windows 11
Website TechSmith
Download https://download.techsmith.com/snagit/releases/snagit.exe
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 13-01-2023 09:24 1

13-01-2023 • 09:24

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Bron: TechSmith

Update-historie

01-05 Snagit 2026.2.0 3
01-04 Snagit 2026.1.1 0
13-03 Snagit 2026.1.0 0
11-02 Snagit 2026.0.1 3
14-01 Snagit 2026.0.0 21
23-10 Snagit 2025.4.0 3
09-'25 Snagit 2025.3.1 5
08-'25 Snagit 2025.3.0 3
06-'25 Snagit 2025.2.1 0
06-'25 Snagit 2025.2.0 6
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Snagit

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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MotorLum 13 januari 2023 09:51
Top programma, met name de srolling functie is superhandig. Wanneer een webpagina veel content heeft dan scrolt snagit automatisch de hele pagina voor de screenshot.

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