Realix heeft versie 7.36 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.36: Improved support of AMD Threadripper PRO (Chagall).

Improved sensor tooltips.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ProArt B650-CREATOR.

Fixed reporting of Front End Clock on AMD Navi 3x.

Improved consistency of sensor polling interval.

Added monitoring of aging data on ASUS Z690, Z790 and X670E series.

Changed default font in sensors for CJK languages.

Added monitoring of MSI MEG Ai1000P and Ai1300P PSUs.

Added NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

Added monitoring of System Fan 7/8 on GIGABYTE X670E series.