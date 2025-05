Hamrick Software heeft versie 9.7.97 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7200 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s new in version 9.7.97: Added numerous speed improvements Build with latest Mac, Windows and Linux compilers Used more compiler optimization (-O3 instead of -O2) Other small speed improvements

Added support for Epson ET-2400

Fixed problem with Canon MF642

Fixed problem with scanning multiple paper sizes with some Fujitsu document scanners

Fixed problem with delay after flatbed scan on some eSCL scanners

Improved scan quality in dark areas of some Genesys Logic scanners

Added support for multi-sampling with some Epson scanners

Added support for using ‘Prefs | Network scanners” set to ‘Manual’ with eSCL scanners

Automatically switches to x64 version on Mac with some Epson scanners using plugins