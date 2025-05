Versie 1.0.86 van Ventoy is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kunnen zelfstartende USB-sticks worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met 1052 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.86: Add F5 Tools ---> Temporary Control Settings menu.

Ventoy2Disk.exe now supports command line mode.

Add VTOY_WIN11_BYPASS_NRO option in global control plugin to bypass online account requirement when intall Windows 11.

option in global control plugin to bypass online account requirement when intall Windows 11. Enable VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK and VTOY_WIN11_BYPASS_NRO by default.

Add resolution_fit option in theme plugin.

Change the MBR partition type to 0xC if user selects FAT32 when intall Ventoy.

VentoyPlugson: Add duplicate file path check in different lower/upper cases.

Change egrep to grep -E for some scripts. (#2083)

Add new menu languages

languages.json update