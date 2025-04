Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopcliënt, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Nieuw in deze uitgave is de mogelijkheid om in de desktopapplicatie in te loggen met een autorisatie van een mobiel apparaat in plaats van met het master password.

Changes in Bitwarden 2022.12.0 This release includes: Log in with device: Log in to the web vault by sending an authentication request to your registered mobile device instead of using your master password (see here).