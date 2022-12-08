Realix heeft versie 7.34 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.34: Extended Shared Memory Interface to expose UTF-8 encoded strings.

Fixed Remote Monitoring with localized sensor names.

Added monitoring of Fan Intake Temperature on AMD Navi31.

Added NVIDIA GeForce RTX 4080.

Added highlighting of changing sensor values.

Added support of NZXT Kraken X63 new models.

Added support of Intel Emerald Rapids.

Enhanced support of AMD Navi3X.

Added several NVIDIA GeForce RTX 4090 and 4080 card models.

Fixed reporting of Command Rate on AMD AM5 systems.

Added monitoring of additional temperatures on ASUS MAXIMUS Z790 HERO/APEX.

Improved sensor tooltip.

Added Ukrainian language.