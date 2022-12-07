AdGuard Home versie 0.107.20 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2022-41717 and CVE-2022-41720 Go vulnerabilities fixed in Go 1.18.9. Added The ability to clear the DNS cache (#5190). Changed DHCP server initialization errors are now logged at debug level if the server itself disabled (#4944). Fixed Wrong validation error messages on the DHCP configuration page (#5208).

Slow upstream checks making the API unresponsive (#5193).

The TLS initialization errors preventing AdGuard Home from starting (#5189). Instead, AdGuard Home disables encryption and shows an error message on the encryption settings page in the UI, which was the intended previous behavior.

URLs of some vetted blocklists.