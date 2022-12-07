Software-update: AdGuard Home 0.107.20

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.20 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Security
  • Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2022-41717 and CVE-2022-41720 Go vulnerabilities fixed in Go 1.18.9.
Added
  • The ability to clear the DNS cache (#5190).
Changed
  • DHCP server initialization errors are now logged at debug level if the server itself disabled (#4944).
Fixed
  • Wrong validation error messages on the DHCP configuration page (#5208).
  • Slow upstream checks making the API unresponsive (#5193).
  • The TLS initialization errors preventing AdGuard Home from starting (#5189). Instead, AdGuard Home disables encryption and shows an error message on the encryption settings page in the UI, which was the intended previous behavior.
  • URLs of some vetted blocklists.

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.20
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.20
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-12-2022 19:36
7 • submitter: TheCeet

07-12-2022 • 19:36

7

Submitter: TheCeet

Bron: AdGuard Team

Update-historie

13-07 AdGuard Home 0.107.78 9
02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
10-'25 AdGuard Home 0.107.69 0
10-'25 AdGuard Home 0.107.68 16
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Reacties (7)

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junkchaser 7 december 2022 21:18
Wat zouden argumenten zijn om van een open-source pihole over te schakelen naar een product van een commerciële firma?
Thijsmans @junkchaser7 december 2022 21:30
Adguard Home is gratis en open source :)
Zer0 @junkchaser7 december 2022 21:33
Adguard Home is net zo open source als Pihole.
Wat betreft de voor- en nadelen, loop even door de vorige posts in de update historie heen, daar is dat al meerdere keren besproken.
DoITdigital 8 december 2022 10:18
Nextdns geeft hetzelfde resultaat bij mij. Zonder dat er continu een machine hoeft te draaien.
Friemel @DoITdigital8 december 2022 17:54
Je bent met een gratis account wel beperkt tot 300.000 query's per maand
lenwar
@Friemel16 december 2022 13:52
Ja, maar als je zelf nog geen hardware hebt draaien kan het wel voordeliger zijn :)
Het kost 20 euro per jaar ofwel 1,67 per maand. Je komt al snel aan dat bedrag aan stroom/afschrijving van een raspberry pi enzo. Als je al wat anders hebt draaien, dan kan AGH danwel pi-hole goedkoper zijn.
cadsite @DoITdigital9 december 2022 08:47
Ik ben net even gaan kijken in het dashboard.
Ik heb de afgelopen 24u 13.300 queries gehad.
Vermenigvuldig dit met 30 en je ziet dat zelfs ik, die alleen woont, niet toekom met de gratis 300.000 queries van nextdns.

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