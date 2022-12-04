Versie 1.0.84 van Ventoy is uitgekomen, 1.0.83 is wegens problemen overgeslagen. Met dit opensourceprogramma kunnen zelfstartende USB-sticks worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met 1041 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Changes in Ventoy 1.0.84:
- Multi-Language supported for Ventoy boot menu. Notes
- Add
Lhotkey to choose language.
- Change
F1hotkey from memdisk mode to help information.
- Add
Ctrl+
dhotkey for memdisk mode.
- Add
VTOY_MENU_LANGUAGEoption in Global Control Plugin for default menu language.
- Remove
VTOY_HELP_TXT_LANGUAGEoption, use
VTOY_MENU_LANGUAGEoption uniformly.
- Ventoy2Disk.exe: Add
Cluster Sizeoption for Ventoy install.
- Ventoy2Disk.exe: Support FAT32 for 32GB+ disk.
- Ventoy2Disk.exe: Fix the format failure when install Ventoy in some WinPE/Lite Windows.
- Ventoy2Disk.exe: Change the lock icon for secure boot option to a yellow picture.
- Ventoy2Disk.exe: Show a tip message for cluster size when the mouse hover on the file system string.
- Ventoy2Disk.exe: Add
UDFfile system for Ventoy install.
- VentoyPlugson.exe: Fix the garbled characters when preview json which contains unicode characters.
- Add VentoyPlugson_X64.exe for convenience when used in WinPE.
- Update Shim/Mokmanager efi files.
- languages.json update