Software-update: Ventoy 1.0.84

Ventoy logo (72 pix)Versie 1.0.84 van Ventoy is uitgekomen, 1.0.83 is wegens problemen overgeslagen. Met dit opensourceprogramma kunnen zelfstartende USB-sticks worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met 1041 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.84:
  • Multi-Language supported for Ventoy boot menu. Notes
  • Add L hotkey to choose language.
  • Change F1 hotkey from memdisk mode to help information.
  • Add Ctrl+d hotkey for memdisk mode.
  • Add VTOY_MENU_LANGUAGE option in Global Control Plugin for default menu language.
  • Remove VTOY_HELP_TXT_LANGUAGE option, use VTOY_MENU_LANGUAGE option uniformly.
  • Ventoy2Disk.exe: Add Cluster Size option for Ventoy install.
  • Ventoy2Disk.exe: Support FAT32 for 32GB+ disk.
  • Ventoy2Disk.exe: Fix the format failure when install Ventoy in some WinPE/Lite Windows.
  • Ventoy2Disk.exe: Change the lock icon for secure boot option to a yellow picture.
  • Ventoy2Disk.exe: Show a tip message for cluster size when the mouse hover on the file system string.
  • Ventoy2Disk.exe: Add UDF file system for Ventoy install.
  • VentoyPlugson.exe: Fix the garbled characters when preview json which contains unicode characters.
  • Add VentoyPlugson_X64.exe for convenience when used in WinPE.
  • Update Shim/Mokmanager efi files.
  • languages.json update

Ventoy 1.0.64

Versienummer 1.0.84
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ventoy
Download https://github.com/ventoy/Ventoy/releases/tag/v1.0.84
Bestandsgrootte 15,78MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 04-12-2022 18:30
25 • submitter: 1DMKIIN

04-12-2022 • 18:30

25

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Ventoy

Update-historie

24-07 Ventoy 1.1.17 9
24-06 Ventoy 1.1.15 10
23-04 Ventoy 1.1.12 32
06-04 Ventoy 1.1.11 0
21-12 Ventoy 1.1.10 10
13-12 Ventoy 1.1.09 5
08-12 Ventoy 1.1.08 20
08-'25 Ventoy 1.1.07 22
02-'25 Ventoy 1.1.04 10
02-'25 Ventoy 1.1.02 1
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Reacties (25)

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Mushroomician 4 december 2022 19:25
Is er een methode waarmee je kunt verifiëren dat Ventoy, of welke bootloader dan ook, het OS image laadt zonder aanpassingen?
WoBBeL @Mushroomician4 december 2022 19:28
Het is open source. Code zelf nakijken en compilen dan weet je het zeker.
Mushroomician @WoBBeL4 december 2022 20:32
Snap ik. Maar als het project (ik heb er niet naar gekeken) te groot is om individueel te controleren, ben ik benieuwd of er een efficiëntere methode zou zijn voor verificatie van de running image.
jimmy_dg @Mushroomician4 december 2022 21:09
Het is open source, heeft 82 contributors, 3k forks, 40k stars en bestaat ruim 3 jaar. Ik zie geen reden om dit project niet te vertrouwen
Accretion @Mushroomician4 december 2022 23:07
Voor een Windows installatie kun je met de officiële Windows Media Creation tool een USB maken. Als Microsoft stiekem dingen in je OS willen stoppen; hoeven ze dat niet via die tool te doen (;

Wat betreft Linux, je kunt de officiële iso verifiëren met de MD5 hash en 'm naar DVD branden, ik geloof dat je 'm direct van de DVD kan booten.

Maar ja, je kunt je dan ook gaan afvragen of het brandprogramma er niets aan veranderd, of de MD5 hash op de website wel echt correct is, of d'r geen malware in Linux zelf zit, of dat de hele wereld om je heen een complot is.

Apple kun je overigens met een netwerk recovery modus opnieuw imagen en ik vermoed dat die ook goed beveiligd is.

---

Maar het punt is, dat er met 80+ ontwikkelaars aan gewerkt wordt; en ze van elkaar de code 'nakijken' en onderhouden.

Als iemand iets verdachts zou toevoegen is de kans groot dat dit opgemerkt wordt en die persoon al zijn respect en geloofwaardig verliest.

D'r zijn ook veel simpelere en effectievere manieren om malware te verspreiden.

Een andere optie die je hebt is een betaald programma gebruiken en dat bedrijf op zijn blauwe ogen vertrouwen.

---

De enige optie is eigenlijk om geen computer te gebruiken (of je eigen computer te bouwen met zelfgemaakte chips), want misschien zit er in je netwerkpoortje wel een klein 4G modem welke alle data 1-op-1 doorzet naar Putin.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 23 juli 2024 19:44]

slaay @Mushroomician4 december 2022 20:50
Je kan de file checksum controleren:
https://www.ventoy.net/en/doc_checksum.html

Maar dan heb je geen garanties dat de software van Ventoy iets met het iso bestand doet tijdens het booten.
Dan is de enige optie de hele code doorlopen en zelf compilen zoals @WoBBeL al aangeeft.
GekkePrutser @Mushroomician4 december 2022 21:40
Het doet wat aanpassingen, omdat het anders niet zomaar vanaf een ISO file kan booten natuurlijk.

Daarom moet je ook de secure boot key van ventoy invoeren, anders kon het nooit zijn eigen code booten.
Neus 4 december 2022 20:33
Super app, erg handig en snel. Gebruik mijn Zalman VE-35 USB case niet meer - dit is vele maten handiger.
Ramoncito @Neus5 december 2022 00:09
Dit is inderdaad vele malen makkelijker. Een USB stick is direct klaar, de Zalman had een USB-poort nodig die continu stroom had, anders vergat het de instellingen (welke ISO je had geselecteerd) na een herstart en kon je alsnog niet booten...

Ventoy is ideaal, maar ik ben al wel tegen het secure boot-probleem aangelopen bij een paar testjes.
Technoid @Ramoncito13 december 2022 11:37
de Zalman had een USB-poort nodig die continu stroom had, anders vergat het de instellingen (welke ISO je had geselecteerd) na een herstart en kon je alsnog niet booten...
Je kan gewoon de instellingen opslaan, die van mij onthoud het automatisch maar je kan ook de knop ingedrukt houden tot er staat Saving.. dan onthoud die welke image die direct moet openen bij opstarten.
Ramoncito @Technoid13 december 2022 13:58
Hmmm, misschien was dat dan net die laatste handeling die ik telkens vergat |:( bedankt :)
M.l. 4 december 2022 22:28
Het enige grote nadeel aan Ventoy (en daar kan je Ventoy niet de sculd van geven) is dat "persistent partitions" niet gebruikt kunnen worden met de ISO's.
Nog mooier, dat kan dus wel.

[Reactie gewijzigd door M.l. op 23 juli 2024 19:44]

101br03k @M.l.5 december 2022 08:30
daar is een plug-in voor:
https://www.ventoy.net/en/plugin_persistence.html
Galdanwing 4 december 2022 18:40
Mooie software dit, heb er een Fedora, Windows en Ubuntu ISO opstaan
Schaevertje 4 december 2022 19:36
Mijn favoriet sinds ik hem ken. Staat op meerdere USB sticks en heeft mij tools als Rufus doen vergeten.
CB32 5 december 2022 05:10
Windows ISOs herkennen alleen helaas de hardisk niet bij sommige mobo's/PCs. Daardoor verliest het wel een deel van zijn one solution kracht.
youridv1 @CB325 december 2022 10:06
Is dat zo? Nog nooit last van gehad en ik gebruik deze tool ontzettend veel. Ik wil je niet beledigen, maar weet je zeker dat dat geen user error is?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 19:44]

karelvandongen @CB325 december 2022 20:23
Ik heb dat wel eens gezien, toen ik de windows iso corrupt op usb stond. een goede bestands check en controle van usb stick kan dan geen kwaad.
CB32 @karelvandongen5 december 2022 20:55
De Windows Setup start helemaal prima, alleen zodra je de harddisk moet installeren vind hij geen enkele drive. Ik heb dit met meerdere windows ISOs gehad (7, 10, 11?). Om het ene systeem pakt hij de harddrives wel, op het andere niet. Er is misschien een workaround, maar niet out-of-the-box. Het is een bekend fenomeen als ik de zoekresultaten mag geloven (voorbeeld deze link) en Windows ISOs zijn ook niet officieel ondersteund dacht ik.

Noot: ik werk in Uganda en heb vaak met verouderde systemen te maken dat kan van invloed zijn. Een van de nieuwste systemen is een HP Z210 workstation :-)

[Reactie gewijzigd door CB32 op 23 juli 2024 19:44]

karelvandongen @CB325 december 2022 21:28
Ik heb ook vaak met oude systemen gewerkt, en veel Pentium 1 machines nog gemaakt. Die dan via project naar Africa gingen. Tegenwoordig stuur ik liever Chromebooks die kant op (zeker als je er als school soms > 100 afgeschreven doneert) , is dit veel makkelijker om te versturen en in te richten.
Maar waar ik het vaak fout zag gaan zeker bij windows 7, is dat de drivers voor de harddisk controller niet standaard in de windows 7/10/11 iso zitten. En er zijn wel mogelijk heden om die toe te voegen http://woshub.com/integra...to-windows-install-media/ enz. En soms kan het ook gebeuren dat dvd wel werkt en met usb niet.
CB32 @karelvandongen6 december 2022 07:14
Punt is alleen als ik dezelfde ISO op een USB image dan werkt het zonder problemen.

Linux via Ventouy nooit problemen gehad. Zelfs persistent.
Irsu85 5 december 2022 07:41
Bij de ondersteunde OSses staat Linux niet terwijl Ventoy OS onafhankelijk is.
101br03k @Irsu855 december 2022 08:34
Most types of OS supported (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen...)
https://ventoy.net/en/isolist.html
Miuccia 4 december 2022 22:55
Ventoy is de shit _/-\o_
DoITdigital 8 december 2022 20:56
Het werkt niet goed met Antix en MX linux. Die moeten met hun eigen usb creator gemaakt worden. Ik zal nog eens naar de plugins kijken of het zo wel werkend te krijgen is.

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