Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 527.37 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Marvel’s Midnight Suns en Need for Speed Unbound. De changelog laat verder de gebruikelijke verzameling bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new games including Marvel’s Midnight Suns featuring NVIDIA DLSS 2 and advanced ray tracing effects. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of Need for Speed Unbound which utilizes NVIDIA DLSS 3 technology. Fixed Issues Driver 526.98 fails to install on certain GeForce GTX 3060 Ti graphics cards [3872912]

MSI Afterburner is not prioritizing GPU temp limit over power when selected in app [3858911]

Flicker may be observed when streaming using the TikTok Broadcasting Tool [3831084]

[RTX 40 series] Metro Exodus Enhanced Edition may show random screen flash during gameplay [3793355]

Background apps may randomly display a slight shift in color saturation [3766872] Open Issues Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]

[DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings. [200742937]

Older versions of Minecraft Java Edition show corruption on screen [3870232]

[GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]

Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]

[Microsoft Surface Book 2] Display driver fails to install on GeForce GTX 1060 [3876764]