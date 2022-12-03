Driver-update: GeForce Game Ready Driver 527.37 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 527.37 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Marvel’s Midnight Suns en Need for Speed Unbound. De changelog laat verder de gebruikelijke verzameling bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new games including Marvel’s Midnight Suns featuring NVIDIA DLSS 2 and advanced ray tracing effects. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of Need for Speed Unbound which utilizes NVIDIA DLSS 3 technology.

Fixed Issues
  • Driver 526.98 fails to install on certain GeForce GTX 3060 Ti graphics cards [3872912]
  • MSI Afterburner is not prioritizing GPU temp limit over power when selected in app [3858911]
  • Flicker may be observed when streaming using the TikTok Broadcasting Tool [3831084]
  • [RTX 40 series] Metro Exodus Enhanced Edition may show random screen flash during gameplay [3793355]
  • Background apps may randomly display a slight shift in color saturation [3766872]
Open Issues
  • Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]
  • [DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings. [200742937]
  • Older versions of Minecraft Java Edition show corruption on screen [3870232]
  • [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]
  • Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]
  • [Microsoft Surface Book 2] Display driver fails to install on GeForce GTX 1060 [3876764]

nVidia's nieuwe RTX 4090

Versienummer 527.37 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Bestandsgrootte 813,13MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 03-12-2022 07:42
10 • submitter: RedBa

03-12-2022 • 07:42

10

Submitter: RedBa

Bron: nVidia

Update-historie

29-07 GeForce Game Ready Driver 610.88 WHQL 7
09-07 GeForce Game Ready Driver 610.74 WHQL 23
17-06 GeForce Game Ready Driver 610.62 WHQL 34
27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
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Nvidia GeForce Game Ready Driver

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software Nvidia

Reacties (10)

-Moderatie-faq
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Ramazan 3 december 2022 19:55
Ik heb nog steeds random crashes met Modern warfare 2. Hebben jullie hier ook last van toevallig?
Hackus @Ramazan3 december 2022 20:25
Ik heb nog steeds random crashes met Modern warfare 2. Hebben jullie hier ook last van toevallig?
Welke GPU lijkt me wel van belang. Ook is het niet altijd driver gerelateerd

@Ramazan misschien een topic aanmaken in V&B

[Reactie gewijzigd door Hackus op 23 juli 2024 04:02]

Ramazan @Hackus3 december 2022 20:27
Ja sorry,

Ik heb een 3080TI. Windows 11 clean install alle overlay zooi uit en xbox game bar included. Beetje zitten googlen, maar word er niet veel wijzer van. De een zegt nvidia en de ander zegt de game zelf. Nvidia is ook met een hotfix uitgekomen, maar heeft niet mogen helpen.

De enige game die bij mij crashed is MW2 ;-) 1 plus 1 = 2 i gues
Downstar2 @Ramazan6 december 2022 00:27
Ik heb zelf sinds dit weekend een nieuwe build. Ook met een clean Windows 11. Staat verder niks op dan de gebruikelijke nvidea drivers/experience en nzxt cam en icue voor aansturen van de fans etc.
Heb verder ik Windows ook niks uit gezet qua overlays etc.

Draai ook deze driver update en
Heb ook een 3080ti en heb nergens last van gehad en toch inmiddels al aardig wat uurtjes kunnen gamen.

Ik heb een evga 3080ti xc3 ultra.

[Reactie gewijzigd door Downstar2 op 23 juli 2024 04:02]

Ramazan @Downstar26 december 2022 08:33
Het is bij echt heel random! Soms 1 keer in een aantal uur en dag erna weer 3 keer.

Het valt mij op dat het alleen met dit spel is.
Ruthhl3ss @Ramazan4 december 2022 10:47
Na deze driver update heb ik het niet meer. RTX 3080.
MaTr1x @Ramazan5 december 2022 11:11
Ik zit nog op 526.98, maar ik had vorige week op de LAN party om de zoveel uur game freezes in WZ2. Maar van de week 2x een game update gehad en sindsdien niet meer. Heb echt het hele weekend gespeeld en geen enkele keer een crash of freeze, alleen 1x een ingame dev error by matchmaking.
faxityy 3 december 2022 18:38
_/-\o_ die afterburner fix

Heb een heethoofd van een 2080 en die simpele slider is zalig. Veel minder luidruchtig terwijl ik zo weinig verschil in FPS zie dat ik dat graag meeneem.
MaTr1x @faxityy5 december 2022 13:19
Uit nieuwsgierigheid: wat is de temp limit die je in MSI Afterburner hebt ingesteld?
Carlos0_0 3 december 2022 08:51
Mijn Driver is nog van Mei dit jaar, laat ik hem maar weer eens gaan updaten voor dat windows dat zelf doet :).

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