Mozilla heeft kort achter elkaar twee updates voor versie 106 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 106 heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om pdf-documenten te bewerken, heeft een privaat scherm een ander uiterlijk gekregen en kan deze nu ook in Windows 10 of 11 op de taakbalk worden vastgepind en kunnen macOS-gebruikers nu tekst in afbeeldingen herkennen. Sinds versie 106.0.3 zijn verder nog de volgende drie problemen verholpen:

Fixed in Mozilla Firefox 106.0.5 Addresses a crash experienced by users with Intel Gemini Lake CPUs. Fixed in Mozilla Firefox 106.0.4 Fixed an issue with DRM Video playback (bug 1797292).

Fixed broken layout of datetime input when switching types (bug 1797139).

Fixes Firefox hanging when there is a Direct3D device reset (bug 1792115).

