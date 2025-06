De Mozilla Foundation heeft versie 102.4.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes "Address Book" button in Account Central will now create a CardDAV address book instead of a local address book Fixes Messages fetched from POP server in Fetch headers only mode disappeared when moved to different folder by filter action

Thunderbird re-downloaded locally deleted messages from a POP server when "Leave messages on server" and "Until I delete them" were enabled

Multiple password prompts for the same POP account could be displayed

IMAP authentication failed on next startup if ImapMail folder was deleted by user

Retrieving passwords for authenticated NNTP accounts could fail due to obsolete preferences in a users profile on every startup

Get Next n Messages did not consistently fetch all messages requested from NNTP server

Get Messages button unable to fetch messages from NNTP server if root folder not selected

Thunderbird text branding did not always match locale of localized build

Thunderbird installer and Thunderbird updater created Windows shortcuts with different names

LDAP search filters unable to work with non-ASCII characters

"Today" highlighting in Calendar Month view did not update after date change at midnight