Versie 8.5.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features Allow to view and revert previous versions of files (ownCloud, Nextcloud) (#10560)

Allow to request files with upload share link (Dropbox) (#13832) Fixed Try keyboard-interactive authentication always before password for interoperability with 2FA configurations (SFTP)

Connect to custom hostname from pairing response (Files.com)

Failure creating upload link to request files (Nextcloud) (#13791)