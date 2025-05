AdGuard Home versie 0.107.16 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2022-2879, CVE-2022-2880, and CVE-2022-41715 Go vulnerabilities fixed in Go 1.18.7. Added The ability to put ClientIDs into DNS-over-HTTPS hostnames as opposed to URL paths (#3418). Note that AdGuard Home checks the server name only if the URL does not contain a ClientID.