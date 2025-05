Versie 8.2.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

moOde audio player 8.2.1 This release is based on RaspiOS Bullseye Lite (2022-09-06) and Linux kernel 5.15 and includes important updates and bug fixes. Updates Bump to shairport-sync 4.1.0-dev with Airplay 2

Bump to CamillaGUI 1.0.0 production release

Improve CUE virtual directory handling plus other enhancements

Improve help text for File sharing

Improve layout and help text on Multiroom Config

Add folder path to bottom of Folder view

Add mount monitoring option to File sharing feature

Add Artist (Strict) to Prefs Tag view artist options

Add Prefs option for showing rate and format in CoverView wide

Allow spaces in manually entered WiFi SSID

Persist the Library "Recently added" setting

Set default for Receiver Master volume opt-in to Yes

Set default NFS mount optioons to: soft,timeo=10,retrans=1,ro,nolock

Remove ellipsis limit from CoverView wide layout Bug fixes Word wrap on Audioinfo file path

Mediainfo run from PHP exec not handling accented file names

Playlists not restored if backup has no radio stations

Margin for Volume popup close button (mobile)

APD Router mode log entry in moOde startup log

Maintenance interval 2 hours but should be 6 hours