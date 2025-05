Mozilla heeft een derde update voor versie 105 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 105 heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om alleen de huidige pagina te printen in de printopties, kan met twee vingers vegen voor- of achteruit in de geschiedenis worden genavigeerd en gaat het zoeken in grote lijsten nu een stuk sneller. In versie 105.0.3 is een vastloper verholpen waar veel gebruikers met Avast of AVG Antivirus last van hadden.

Fixed Mitigated frequent crashes for Windows users with Avast or AVG Antivirus software installed (bug 1794064)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 105.0.3 voor macOS (Fries)