Illustrate heeft release 2022-09-28 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. Sinds release 17.7 is Illustrate overgestapt op een ander versienummersysteem en zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2022-09-28 FLAC 1.4.1 - Encoding and decoding of 32-bit PCM is now possible, 1MHz sample rates

Monkeys audio 8.70

Wavpack encoder can now accept DoP data

Code signed part of the installer

Windows 11 - old right click menu items created for when shown through right context menu key

If cannot write to file (Music Converter or CD Ripper) then outputs a more verbose reason why (such as drive does not exist) Release 2022-09-02 Version update check improved Release 2022-08-09 Windows 11 added native shell menus

Album art manual search extra sources

Better upgrade process, dBpoweramp Control Centre keeps track of your order number and is able to auto-download updates

Added Wavpack DSD handling

ALAC fixed buffer overrun bug

Ogg Vorbis and FLAC: can read an album name '=' (previously tags beginning with = were filtered because of bad vorbis taggers which wrote == seperators in the vorbis comments

Opus encoder updated to 1.3.1

m4a AAC decoder, DRC volume decoding fix

WAVE RF64 decoding support

CD Ripper: metadata all works with proxy settings

CD Ripper: manual metadata review page, replace boxes size increased

Bug Fix: CD Ripper was not doing cross pressing AccurateRip calculation on pass 2

Bug Fix: Ogg Vorbis, Opus tags could contain an "Album Artist" tag which could not be edited or deleted, leading to duplicates