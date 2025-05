De Mozilla Foundation heeft versie 102.3.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes Compose window encryption options now only appear for encryption technologies that have already been configured

Number of contacts in currently selected address book now displayed at bottom of Address Book list column Fixes Password prompt did not include server hostname for POP servers

Edit Contact was missing from Contacts sidebar context menus

Address Book contact lists cut off display of some characters, the result being unreadable

Menu items for dark-themed alarm dialog were invisible on Windows 7

Various security fixes