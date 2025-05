Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met ruim duizend verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.80 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.80: Add secondary boot menu. Notes

Now wimboot mode supports WinPE ISO files.

Make injection plugin available in WIMBOOT mode. (#1834)

available in WIMBOOT mode. (#1834) Add support for HoloISO. (#1644)

Bugfix for booting latest Gentoo live. (#1770)

Bugfix for booting latest ALT linux. (#1784)

Always use /bin/bash to launch VentoyPlugson.sh (#1809)

Add w and r hotkey for WIMBOOT and GRUB2 mode. (#1837)

and hotkey for WIMBOOT and GRUB2 mode. (#1837) Fix typo in VentoyPlugson web page. (#1782)

Fix the overflow is detected error in WIMBOOT mode for large ISO file.

error in WIMBOOT mode for large ISO file. Fix a bug when ISO contains a ks=file:/xxx boot parameter.

boot parameter. Update languages.json

New ISO support (total 1000+) (A big milestone)