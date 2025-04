AdGuard Home versie 0.107.13 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Added The new optional dns.ipset_file property, which can be set in the configuration file. It allows loading the ipset list from a file, just like dns.upstream_dns_file does for upstream servers (#4686). Changed The minimum DHCP message size is reassigned back to BOOTP's constraint of 300 bytes (#4904). Fixed Panic when adding a static lease within the disabled DHCP server (#4722).