Microsoft heeft versie 17.3.0 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.3 is in deze aankondiging van Microsoft te vinden, dit is de aankondiging van deze uitgave:

Visual Studio for Mac 17.3 is now available This release includes User Secrets support, several new code fixes, Apple Developer Accounts, adds Task Window and Regular Expressions dialog implemented in native UI, and fixes for top reported user issues. We’re also releasing our first preview of Visual Studio for Mac 17.4, with preview support for .NET Multi-platform App UI.