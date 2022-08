AdGuard Home versie 0.107.9 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Security Go version was updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2022-32189 Go vulnerability fixed in Go 1.18.5. Go 1.17 support has also been removed, as it has reached end of life and will not receive security updates. Added Domain-specific upstream servers test. If such test fails, a warning message is shown (#4517).

windows/arm64 support (#3057). Changed UI and update links have been changed to make them more resistant to DNS blocking. Fixed Several UI issues (#4775, #4776, #4782). Removed Go 1.17 support, as it has reached end of life.