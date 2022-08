JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft kort geleden versie 2022.1.4 van PhpStorm uitgebracht en de belangrijkste veranderingen en verbeteringen die daarin zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden:

These are the most notable changes and bug fixes: Fixed: External diff tools settings being lost after IDE restart (IDEA-296696)

Fixed: High CPU usage during AsciiDoc editing (IDEA-296241)

Fixed: Permanently disabled Run Git Hooks checkbox (IDEA-264817)

Fixed: a crash on Mac OS High Sierra with version 2022.1.3 (IDEA-296489) The full list of changes in PhpStorm 2022.1.4 is available on the release notes page.