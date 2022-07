Opera heeft versie 89 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 89, die op Chromium 103 is gebaseerd, heeft Opera onder meer het inloggen of aanmelden voor Opera Synchronization verbeterd..

With Opera Synchronization, you can synchronize your Bookmarks, History, or Settings between your Opera installations. In this release, we improved the pop-up for signing up and logging into Opera Synchronization. Go to your Auth account directly from the Opera Accounts pop-up, create new Pinboards or enjoy hot deals in Shopping Corner.

If you have faced a crash when scrolling bookmarks in the bookmarks folder, Stable 89 also includes a fix for you. Minor improvements for filtered dropdown are also included in this version.

Happy browsing and here’s the full changelog.