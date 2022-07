Versie 2.1.0 van Deluge is uitgekomen. Deze bittorrent-client is ontwikkeld door Zach Tibbitts en Alon Zakai, twee leden van het Ubuntu-forum. Naast versies voor de bekende Linux-distributies worden er ook Deluge-versies voor Windows, BSD en macOS uitgebracht. Het programma heeft alles wat je van een bittorrent-client mag verwachten: bittorrent-protocol-encryptie, mainline dht , upnp , nat-pmp , µTorrent Peer Exchange en de mogelijkheid om het programma via een webbrowser op afstand te beheren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Breaking changes Python 2 support removed (Python >= 3.6)

libtorrent minimum requirement increased (>= 1.2). Core Drop Python 2 support for Python 3 only.

Set libtorrent minimum required version to 1.2.

Add support for SVG tracker icons.

Fix tracker icon error handling.

Fix cleaning-up tracker icon temp files.