Versie 8.4.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

New: Revert previous file versions in Info panel (S3, Backblaze B2, Dropbox, Google Storage, OneDrive, Microsoft Sharepoint)

Delete previous file versions in Info panel (S3, Backblaze B2, Google Drive, Google Storage)

View previous file versions in Info panel (S3, Backblaze B2, Dropbox, Google Drive, Google Storage, OneDrive, Microsoft Sharepoint)

Support applications installed from Windows Store for editing files (12802) (Windows)

No length limitation when storing passwords in Windows Credential manager (#12803) (Windows)

Migrate OAuth out-of-band flow to an alternative method (#13360) (Google Drive, Google Storage)

Add menu item to request files for protocols that support upload share links (#13426) (Box, Nextcloud, ownCloud)

Include region identifier in region selection when creating new bucket (S3) (#13501) Fixed: Do not attempt to set ACL on files uploaded to bucket with owner controls set that disallows ACLs (S3) (#13386)

Register custom DNS resolver to handle IPv6 preference (#13399)

Failure opening vault (Cryptomator, FTP) (#13375)

Mismatch between SHA256 hash error when downloading files (Dropbox) (#13361)

No such file error when uploading with temporary filename option (SFTP) (#13367)

Transfer acceleration endpoints not used (S3) (#13359)

Delete multiple files with batch request (DRACOON)

RequestTimeTooSkewed error with computer date settings not using Gregorian calendar (S3) (#13454)

Fix error reporting to display exact parser failure for unexpected response contents (S3) (#13383)

Invalid hostname used when completing multipart upload when connecting to single bucket (S3)

Unable to delete object version created prior enabling file versioning for bucket (S3) (#13507)

Bucket versioning checkbox should reflect lifecycle configuration (Backblaze B2) (#13505)