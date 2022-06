De final release van AIMP versie 5.03 is uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Nieuw in versie 5.03 is onder meer dat er nu een 64bit-versie van de muziekspeler is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Playlist: the "select enabled" command has been added Changes: General: localizations has been updated

Tag editor: change case - now the rule can be applied to selected part only

Skin engine: improve support of Aero Snap Fixed: Sound engine - FLAC - 8-bit audio produces noise instead of sound