Versie 3.4.1 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. Heb je al een licentie voor StartIsBack++, dan hoeft er slechts anderhalve dollar per computer afgerekend te worden. Hieronder is een opsomming te vinden van de aanpassingen sinds versie 3.3.3 zijn gemaakt:

Changes in version 3.4.1: Styling improvements for dark acrylic menus, details pane, tray overflow flyout

Fix transient high DPI system issues causing wide task buttons and icon spacing Changes in version 3.4: Explorer Ribbon, Command Bar and other elements modernized and restyled

Taskbar weather on the left

Support for 22H2 Changes in version 3.3.5: Support for build 22593 Changes in version 3.3.3: Trial period increased to 100 days Changes in version 3.3.2: "Always show scrollbars" works in Win32 apps