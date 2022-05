Opera heeft versie 87 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 87, die op Chromium 101 is gebaseerd, heeft Opera onder meer Easy Files verbeterd en kunnen er nu meerdere bestanden tegelijkertijd worden geselecteerd.

With this release we would like to make Easy Files even easier for your daily routine, so we’re introducing the ability to select multiple files. Easy Files now shows a checkbox when a file is hovered over. Clicking a checkbox makes Easy Files enter Multi-select mode, letting you choose multiple files and upload them all at once.

Happy browsing and check the full changelog for the full details of this release.