De Mozilla Foundation heeft versie 91.8 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en er is een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Google accounts using password authentication will be migrated to OAuth2. See KB Article. Fixes OpenPGP ECC keys created by Thunderbird could not be imported into GnuPG

Exporting multiple public PGP keys from Thunderbird was not possible

Replying to a newsgroup message erroneously displayed a "No-reply" popup warning

Opening mid: URLs on macOS failed

Address books stored in older formats were loaded as SQLite files, causing a crash

Replicated LDAP directories were lost after switching Thunderbird to "Offline"`mode

Importing webcals from the commandline failed if the URI ended with an .ics file extension

Various security fixes