Mozilla heeft een tweede update voor versie 98 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 98 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store is te vinden, is de downloadfunctie op de helling gegaan. Zo worden bestanden zonder dat eerst te bevestigen gedownload en is er ook de mogelijkheid bepaalde bestandstypes automatisch te openen. Verder kan de standaard zoekmachine worden ingesteld aan de hand van zeven ingebakken zoekmachines. Zelf een zoekmachine definiëren is echter niet mogelijk. In versie 98.0.2 heeft Mozilla de volgende vier problemen verholpen:

Fixed Fixed an issue preventing users from typing in Address Bar after opening new tab and pressing cmd + enter (bug 1757376)

Fixed an issue causing some users to crash in out-of-memory conditions (bug 1757618)

Fixed an issue in session history which caused some sites to fail to load (bug 1758664)

Fixed an add-on specific compatibility issue (bug 1759162)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 98.0.2 voor macOS (Fries)