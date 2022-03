Hamrick Software heeft versie 9.7.81 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.79 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.81 Faster and sharper zooming and scrolling of ‘Overview’ and ‘Cropped area’ Hold Control key (Command key on Mac) to zoom with scroll wheel Scroll up and down with scroll wheel Hold Shift key on Windows and Linux to scroll left/right with scroll wheel Use macOS trackpad or mouse to scroll up/down/left/right Use macOS Pinch gesture on trackpad to zoom in and out

Sharper display of splash screen and ‘Help | About’ on high-DPI displays

Fixed a few problems with occasional crashes Changes in VueScan version 9.7.80 Higher-resolution buttons in bottom right of display

Clearer and sharper display on high-DPI displays

Solved problem with occasional crashing or freezing