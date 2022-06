Het pakket OPNsense is een firewall met uitgebreide mogelijkheden. Het is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en is oorspronkelijk een fork van m0n0wall en pfSense. Het pakket kan volledig via een webinterface worden ingesteld en heeft onder andere ondersteuning voor 2fa, openvpn, ipsec, carp en captive portal. Daarnaast kan het packetfiltering toepassen en beschikt het over een traffic shaper. De ontwikkelaars hebben OPNsense 22.1.3 uitgebracht met de volgende aankondiging:

This update includes groundwork for interface handling improvements making the boot more flexible in complex interface assignment scenarios involving GIF, GRE and bridge devices.

Please note this update does not include the current OpenSSL security advisory due to overlapping time schedules. 22.1.4 will include these and will likely be released next week.



Here are the full patch notes: