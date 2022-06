Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, op de computer, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De desktopclient is bijgewerkt naar versie 1.32.0 en sinds versie 1.30.0 zijn daar de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Changes in version 1.32.0 Introduce captcha upon 5 failed login attempts Changes in version 1.31.3 Bug fixes Changes in version 1.31.2 Bug fixes Changes in version 1.31.1 Bug fixes