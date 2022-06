Versie 5.39 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Allow scrolling of the ToC, highlights, bookmarks, etc. with touch gestures. Closes tickets: 1963875.

Edit metadata dialog: When using the change case operations if some text is selected, only operate on the selected text. Closes tickets: 1963822.

Use atomic writes for the config files ensures no partial data is written in case of crash/powerloss. Closes tickets: 1964123. Bug fixes Content server: Fix reading of books with thousands of internal files not working in the Chrome browser. Closes tickets: 1964742.

Catalog generation: Fix a rare crash when generating very large catalogs. Closes tickets: 1965182.

Edit/Polish book: Fix hardcoded Unicode ligatures not being preserved in AZW3 format books.

Fix automatic searches causing search box to lose focus when search as you type is enabled in Preferences->Searching. Closes tickets: 1963868.

Edit book: Check book: Auto fix package identifier being empty. Closes tickets: 1963748.

Amazon metadata download: Fix getting series info from amazon.jp. Closes tickets: 1963856.

Edit book: Insert hyperlinks: When sorting anchors on elements without any text content, use the anchor itself.

Edit book: Make the saved search panel freely resizable.

Edit book: When dragging to select a region or adjust the selection fix mouse moving outside the image causing the region to no longer be adjusted. New news sources Swarajya Magazine by unkn0wn

Open Magazine by unkn0wn Improved news sources India Legal Magazine

The Smithsonian

The Federalist