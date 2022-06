Er is met versienummer 7.3 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.384 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: More large scale cleanups to support 'long' type.

Proper support for API sets.

Progress on the PE conversion of USER32 and WineALSA.

A number of HID joystick fixes. Bugs fixed in 7.3 (total 15): 38210: WshScriptExec's StdIn StdOut and StdErr are missing.

41386: Motocross Madness 2 crashes on start

44635: Multiple games need ID3DXEffect CloneEffect (Gray Matter, Black & White 2)

44658: Multiple Win7+ APIset lookup/resolver tools need 'ApiSetMap' field in PEB (ApiSetView, Dependencies)

48096: Mulle Meck: Unhandled exception when starting game

48201: Unimplemented function KERNEL32.dll.SetCurrentConsoleFontEx

48733: Microsoft Visual Studio 2019 web-installer needs ncrypt.dll.NCryptOpenStorageProvider implementation

48760: ConEmu shows 'GetConsoleProcessList failed' at startup

51103: d3d11:d3d11 crashes on Windows + NVidia

52155: kernel32:pipe times out on 64-bit Wine

52290: Playground Sessions crashes on startup

52434: Light Blue theme has rendering errors in tree views

52526: Trails to Azure (Geofront patch) crashes on unimplemented function KERNEL32.dll.InitializeContext

52561: d3dx9_36:math crashes on Windows 8.1 and cw-rx460

52583: ApiSetView does not display export ordinals correctly