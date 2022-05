Versie 2.3.397 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.3.397: New easier to use usage controls and user interface. See what apps are responsible for hosts in a much faster way.

Control the GlassWire settings purely with your keyboard, no mouse is needed.

Easily access data alerts from the usage screen.

Fixed a bug with remote access tabs.

Fixed a bug with the Portuguese translation where a character was missing.

Fixed a bug where the UAC prompt would appear unexpectedly.

Miscellaneous fixes and enhancements.