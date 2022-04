Draytek heeft voor haar Vigor 3220-series routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze routers beschikken over vier gigabit-ethernetwanpoorten, één gigabit-ethernet-dmz-poort en één gigabit-ethernetlanpoort. Daarnaast zijn er één consolepoort en twee usb-poorten aanwezig, waarmee onder andere een 3/4g-usb-dongle aangesloten kan worden. Verder is er de keuze om de Vigor 3220 zonder wireless opties te nemen, of te kiezen voor de Vigor 3220n, die ook 802.11n aanbiedt. Het versienummer is aangeland bij 3.9.7 en voorzien van de volgende veranderingen:

Improvement Improved: Username and password for both LAN-to-LAN and Remote Dial-In VPN are increased to 26 characters.

Corrected: An issue of choosing HTTP in Captive Portal URL for Hotspot Web Portal.

Corrected: An issue of self-signed certificate regeneration automatically of Vigor router before expiration.