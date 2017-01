Door Japke Rosink, dinsdag 10 januari 2017 11:18, 0 reacties • Feedback

Bron: Draytek

Draytek heeft voor zijn Vigor 3220-series routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze routers beschikken over vier gigabit ethernet wan-poorten, één gigabit ethernet dmz-poort, en één gigabit ethernet lan-poort. Daarnaast zijn er één console-poort en twee usb-poorten aanwezig waarmee onder andere een 3/4g usb-dongle aangesloten kan worden. Verder is er de keuze om de Vigor 3220 zonder wireless opties te nemen, of te kiezen voor de Vigor 3220n die ook 802.11n aanbiedt. Het versienummer is aanbeland bij 3.8.4 en voorzien van de volgende veranderingen: