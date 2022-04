Wine werkt toe naar een nieuwe stabiele uitgave en heeft de derde release candidate uitgebracht. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.256 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze. Bugs fixed in 7.0-rc3 (total 22): 39699: EDT for Windows installer crashes inside wine`s hhctrl.ocx

41098: Descent 3 (GOG version) has problem when running with OpenGL renderer (Nvidia proprietary drivers)

47875: kernel32:file: FindFirstFile("foo

ul\bar") succeeds on AMD graphics!

48032: Origin often fails to install games (regression)

48776: GoToMeeting Opener crashes

49338: Black screen when playing videos in Lylian demo

49397: DX11 Sample "Texturing and Lighting" fails with error "Failed to load texture"

50159: Lylian demo plays: we can hear sounds but no video.

50668: Submarine Titans crashes when the opening video should be played

51159: test_NLSVersion() fails on Windows 10 >= 2004 in kernel32:locale

51598: cmd.exe crashes on "if exist" without arguments

51862: Error compiling function init_cpu_info() in dlls/ntdll/unix/system.c with GCC 4.8.4

52073: The builtin libxml2/libxslt libraries break msxml3:domdoc in wow64 mode

52180: Significant performance regression in The Sims 2

52198: MotoGP 2 launcher 'Configure controller' menu doesn't open

52200: Yamizome Liberator (demo): In-game video isn't played.

52202: Notation Player 4 has no sound while playing MIDI file when using winecoreaudio.drv

52214: Elite Dangerous game can't recognize network when using WLAN adapter, but launcher works

52222: WINEDLLOVERRIDES="DINPUT8.dll=n,b" no longer works since 4f1095a, worked in V6.23.

52224: inetmib1:main test times out in linux

52225: Several games suffer from audio crackling due to underflows in winepulse.drv

52260: Gothic 3: flickering, low-res textures with built-in msvcrt.dll