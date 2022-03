Versie 8.2.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 8.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.2.0 New: Support for Box API (Box) (#10235)

Fixed: Failure opening connection (FTP-SSL, Windows)

Fixed: Interoperability with Sharepoint Site (Microsoft Sharepoint)

Fixed: Compare option for existing files in transfer fails to verify checksums (#12688)

Fixed: Failure uploading to folders in vault (Cryptomator, CLI) (#11881) Changes in version 8.1.2: Fixed: Missing dependency on some systems preventing application startup (Windows) (#12628) Changes in version 8.1.1 New: Interoperability with vault format 8 (Cryptomator) (#11888)

New: Support for AWS SSO using Session Token Authentication (S3) (#11568)

New: Support for TLSv1.3 (Windows) (#11790)

Fixed: Allow session reuse for data connections (FTP-SSL) (#12589) Changes in version 8.1.0 New: Native support for Apple silicon (#11101) Changes in version 8.0.2 Fixed: Replacing file may cause empty permission set in ACL (S3)

Fixed: Failure authentication with PuTTY private key (SFTP) (#11887)

Fixed: Set storage class for transition to "ARCHIVE" when editing lifecycle configuration (Google Cloud Storage) (#11906)

Fixed: Deleted folders still displayed with versioning enabled on bucket (Google Cloud Storage) (#11904)