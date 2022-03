Realix heeft versie 7.16 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline ondersteunt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.16: Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX Z690-I, PRIME Z690-P, PRIME Z690M-PLUS.

Improved monitoring of D3D usage.

Fixed recognition of down-cored Alder Lake CPUs.

Added monitoring of L3 Cache temperatures and clocks for AMD Zen CPUs.

Optimized EC communication on ASUS Z690 series mainboards.

Enhanced sensor monitoring on ASRock Z690 AQUA, B660M Pro RS, B660M-HDV, H610M series.

Updated kernel driver for compatibility with HVCI.

Fixed reporting of Total Host/NAND Reads/Writes for some drives.

Enhanced sensor monitoring on MSI MEG Z690 GODLIKE, H670, B660 and H610 series.

Added preliminary Intel Granite Rapids support.

Enhanced sensor monitoring on ASRock H670, B660 and H610 series.

Added monitoring of Raspberry Pi running Windows on ARM.