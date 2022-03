Astonsoft heeft versie 10.0.1 van EssentialPIM uitgebracht. Deze 'personal information manager' maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan niet met Outlook of de clouddiensten van bijvoorbeeld Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New in EssentialPIM 10.0.1 (Pro & Free) Option to show week numbers in calendar's Month view

Improved readability of some system fonts (i.e. Arial) in notes

Shortcuts for favorite, recently viewed/modified notes now work as toggles (a single shortcut i.e. Ctrl + E now toggles between all and favorite notes)

Save to Dropbox feature works as expected now

All previously set reminders for appointments and tasks will start working again

Better integration for email accounts with custom domains hosed on zoho.com

Further optimizations and bug fixes